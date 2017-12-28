شقيق المصري المتوفى بالأردن: وزيرة الهجرة وعدتنا بالتكفل بعلاجه ولم يحدث ذلك

قال عصام السيد، شقيق المصري المتوفي في الأردن، إن وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، لم تقدم شيء لشقيقه عندما تم الاعتداء عليه في الأردن، لافتَا إلى أنها وعدته بالتكفل بمصاريف علاج شقيقه بعد الاعتداء عليه بالضرب بحديد على رأسه، وهذا لم يحدث.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن السفارة لم تهتم بقضية شقيقه إلا بعض تناولها في الصحف، لافتَا إلى أنه علم بوفاة شقيقه اليوم بعد صلاة المغرب، معقبَا: "عايز حق أخويا".

