وفد إسرائيلي يُشارك في كأس العالم للدراجات بقطر

شارك وفد ریاضي من دولة إسرائیل في بطولة كأس العالم للد ارجات المقامة في مدینة الدوحة عاصمة قطر.





ونشر الحساب الرسمي الناطق بالعربیة لإ سرائیل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تویتر"، صور متسابقین یرتدیان قمیص یحمل شعار نجمة داود.





وعلق الحساب بعبارة: "وفد ریاضي من إسرائیل في مسابقات كأس العالم للدرجات في الدوحة".





یذكر أن السعودیة كانت قد أعلنت رفضها مشاركة وفد إسرائیلي في بطولة العالم للشطرنج، والتي تقام على أرض المملكة منذ أیام، وهو القرارالذي أثار أزمة سیاسیة كبیرة.



