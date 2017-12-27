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سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-12-2017 في بنك كريدى أجريكول

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:31 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-12-2017 في بنك كريدى أجريكول
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سجل سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء 27-12-2017، نحو 17.79جنيها للشراء، 17.89جنيها للبيع، في بنك كريدي أجريكول.

وكان البنك المركزي المصري، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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