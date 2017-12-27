ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أول فيديو لعملية احتجاز رهائن داخل معمل بموسكو

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:30 م
أول فيديو لعملية احتجاز رهائن داخل معمل بموسكو
الشرطة الروسية
طباعة
وكالات
 

أعلن مصدر في الجهات الأمنية عن اقتحام قوات الشرطة، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، لمصنع "منشيفيك" في موسكو، حيث أطلق المدير السابق النار على رجل وقتله.

 

الشرطة الروسية من موقع الحدث - إطلاق نار واحتجاز رهائن في شركة جنوب موسكو، روسيا 27 ديسمبر 2017

 

وقال المصدر: "دخلت الشرطة إلى المبنى ويجري حاليا البحث عن المجرم".

 

ولم يسمع أي إطلاق للنار حتى اللحظة. ويتواجد العديد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة.

 

وكان مصدر أمني، أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بمعمل جنوب شرقي موسكو، مؤكدا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات والشرطة تتعامل مع الحادث.

 

المزيد عن: موسكو قتلى وجرحى الشرطة الروسية اقتحام معمل احتجاز الرهائن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
14:45
-
النصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الرجاء
كأس إيطاليا
ميلان
-
x
21:45
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
16:50
-
الشباب
القادسية
-
x
تأجلت
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
المغرب التطواني
-
x
16:00
-
إتحاد طنجة
شباب الريف الحسيمي
-
x
16:00
-
الكوكب المراكشي
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الرجاء الرياضي
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
سريع وادي زم
-
x
17:00
-
شباب أطلس خنيفرة
الجيش الملكي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
15:00
-
النادي البنزرتي
الترجي الرياضي
-
x
17:00
-
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
-
x
17:00
-
النادي الصفاقسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/27/2017 1:34:11 PM