إسراء عبدالفتاح مع والدتها المنتقبة (صورة)

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح نجمة مسرح مصر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة عائلتها ووالدتها المنتقبة في أول ظهور لها معهم بعد حفل زفافها.





إسراء، علقت على الصورة قائلة: "ربنا يخليكوا ليا و ميحرمنيش منكوا أبدا"، وحصدت الصورة العديد من تعليقات جمهورها والذي أكد على التشابه الكبير بينها وبين شقيقتها.





من ناحية أخرى تواصل إسراء عبدالفتاح، تصوير حلقات الموسم الثالث من برنامج مسرح مصر، برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني وباقي نجوم الفريق، ومن المقرر أن تبدأ قناة mbc في عرض حلقات الموسم مع بداية العام الجديد.











