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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري بالفلبين إلى 38 قتيلا

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:24 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري بالفلبين إلى 38 قتيلا
حريق بالفلبين- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت عمدة مدينة دافاو بجنوب الفلبين اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الحريق الذي دمر السبت مركزًا تجارياً ارتفعت إلى 38 قتيلًا.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مقتل 37 موظفًا في مركز للاتصالات يقع في الدور الرابع والأخير من مبنى المركز التجاري في دافاو.

ولكن، تم العثور على جثة الضحية الـ38 وهي لموظف أمن بالمركز التجاري تُوفي عند محاولته لإنقاذ الأشخاص المحاصرين وسط النيران.

وأوضحت عمدة المدينة، سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أن هذه الحصيلة تشمل موظفة في مركز للاتصالات يتبع لشركة "اس اس اي" الأمريكية، حتى وإن لم يتم العثور على جثتها بعد.

المزيد عن: مركز تجاري قتيل دوتيرتي دافاو حريق الفلبين
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