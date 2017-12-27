محمد رمضان: "لو المال هيجلب لك السعادة.. فعندك حق والله"









يُذكر أن الفنان محمد رمضان، يواصل تصوير فيلم "الديزل"، كما يستعد لتصوير مسلسل "زين"، لعرضه في سباق رمضان المقبل.













لو كنت تظن ان المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله pic.twitter.com/BtzauA6rdF — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر"، صورة حديثة له بلحية وعلق عليها قائلًا: "لو كنت تظن أن المال سوف يجلب لك السعادة.. فعندك حق والله".