ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخبار المقاصة_ حسين الشحات يغيب عن مواجهة الاتحاد

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:16 م
أخبار المقاصة_ حسين الشحات يغيب عن مواجهة الاتحاد
حسين الشحات
طباعة
محمد الصو
 


تأكد غياب حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدوري العام.

ويأتي غياب اللاعب، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي، والتي انتهت لصالح الدراويش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

ويحل مصر المقاصة، ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء الجمعة المقبلة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: مصر المقاصة حسين الشحات الاتحاد السكندري الإنذار الثالث الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد عودة حسام غالي لصفوف منتخب مصر قبل كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
14:45
-
النصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الرجاء
كأس إيطاليا
ميلان
-
x
21:45
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
16:50
-
الشباب
القادسية
-
x
تأجلت
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
المغرب التطواني
-
x
16:00
-
إتحاد طنجة
شباب الريف الحسيمي
-
x
16:00
-
الكوكب المراكشي
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الرجاء الرياضي
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
سريع وادي زم
-
x
17:00
-
شباب أطلس خنيفرة
الجيش الملكي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
15:00
-
النادي البنزرتي
الترجي الرياضي
-
x
17:00
-
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
-
x
17:00
-
النادي الصفاقسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/27/2017 1:34:11 PM