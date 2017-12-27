أخبار المقاصة_ حسين الشحات يغيب عن مواجهة الاتحاد









تأكد غياب حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدوري العام.





ويأتي غياب اللاعب، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي، والتي انتهت لصالح الدراويش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.





ويحل مصر المقاصة، ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء الجمعة المقبلة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



