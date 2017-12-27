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هذه الأطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية وتحسن المزاج

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:13 م
هذه الأطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية وتحسن المزاج
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هناك مجموعة من الأطعمة تعمل على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسن المزاج بسهولة، وهي كالتالي:-

الماء: شرب كمية كافية من الماء (لتران على الأقل كل يوم) سوف تسرع عملية الهضم لديك وتساعد على منع احتباس الماء التي تسببها التغيرات الهرمونية الشهرية.

قللي من الملح والكافيين: تجنبي الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة وذلك لإحتوائها على كمية عالية من الملح والتي تسبب إحتباس الماء والإنتفاخ.

تناولي كمية كافية من الكالسيوم: الأطعمة الغنية بالكالسيوم (البروكلي، واللبن الزبادي، والملفوف، والحليب) إذ أنها تحارب بشكل طبيعي تشنجات العضلات.

تناولي الشوكولاتة: جرعة يومية من الشوكولاتة خلال فترة الدورة الشهرية هو فقط ما أمر به الطبيب! مربع من الشوكولاتة الداكنة يحفز إفرازات السيروتونين - والتي تعطيك شعوراً جيداً فالمستويات العالية من الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة تساعدك على تهدئة أعصابك وعلى محاربة القلق وتعديل مزاجك.

الخضراوات الورقية: في هذا الوقت من الشهر جسمك بحاجة إلى هذا النوع من الخضراوات لأنها غنية بالحديد والفيتامينات، هذا وبالإضافة إلى الألياف التي تُساعد جسمك على مواجهة مشاكل الهضم التي تصاحب دورة الطمث.

المكسرات: اعتمدي في هذا الوقت من الشهر على المكسرات كوجبة خفيفة، فالمكسرات تحتوي على الدهون الجيدة وأوميغا 3.

الفواكة الطازجة: تساعدك على مواجهة مشاكل الهضم المصاحبة للدورة الشهرية. أكثري منها في هذه المرحلة.

الحبوب الكاملة: تماماً مثل الفاكهة، الألياف في خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة، وخصوصاً خلال هذه الفترة من الشهر. وتتضمن الحبوب الكاملة أيضاً الكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر الفيتامينات والمعادن المهمة.
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