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الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 20

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:14 م
الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 20
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الخميس، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة    12        20

وسط الدلتا            11        20

الاسكندرية           13        18

بلطيم      13        20

مطرح 13            19

السلوم     10        17

سيوة 8   18

بورسعيد 14         20

دمياط     13        20

العريش 5            20

رفح 5    19

الاسماعيلية           8          20

السويس   8          20

رأس سدر 12        21

نخل       2          19

نويبع      16        27

طابا       10        22

كارتين    5          19

الطور     10        23

شرم الشيخ            18        25

الغردقة    14        26

مرسى علم            15        25

الفيوم      10        20

بنى سويف           10        20

المنيا      9          9

اسيوط    8          8

سوهاج 10           10

قنا         10        10

الاقصر   10        10

اسوان     11        11

ابو سمبل 10        10

الوادى الجديد        10        10

شلاتين    19        19

ابو رماد 18         18

راس حدربة          19        19

حلايب    20        20

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

 

الصغرى  العظمى

مكة المكرمة 22    35

المدينة 12           28

الرياض 6            22

المنامة 17           22

أبوظبى 16          26

الدوحة 17           23

الكويت 10           24

دمشق 5  16

بيروت 16           21

عمان 9   14

القدس 10            16

غزة 14  21

بغداد 8   20

مسقط 19            25

صنعاء 3 22

الخرطوم 19         34

طرابلس 11          16

تونس 8  14

الجزائر 12          14

الرباط 10            19

نواكشوط 14        27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى  العظمى

أنقرة 1    10

اسطنبول 9          14

اسلام اباد 6          22

نيودلهى 9            24

جاكرتا 24           32

بكين -4  5

كوالامبور 24       32

طوكيو 1 8

أثينا 11   16

روما 2   10

باريس 1  5

مدريد 7  14

برلين 1   5

لندن 1    4

مونتريال -25        -19

موسكو -1           2

نيويورك -11       -5

واشنطن -7          -2

المزيد عن: نيودلهي غدا طقس معتدل شمالا دافئ جنوبا رجات الحرارة العظمى بالقاهرة 20 الزائر الأرصاد
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