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سر إطلالة ياسر جلال الجديدة

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:09 م
سر إطلالة ياسر جلال الجديدة
ياسر جلال
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الفجر الفني
 
أثار الفنان ياسر جلال، العديد من التساؤلات حول لحيته الكثيفة التي ظهر بها خلال الفترة الأخيرة وتحديدWا في حفل تكريمه في المنتدى العربي للسلام بدورته الثالثة المهداة للنجم الراحل محمود عبدالعزيز.

,علق ياسر جلال، على اللوك الذي ظهر به قائلًا: "هذه الإطلالة هي اللوك الخاص بالشخصية التي سيراها الجمهور في رمضان المقبل والتي تحمل الكثير من المفاجآت".

,كان ياسر جلالقد ظهر بلحية في مسلسل “ظل الرئيس”، وحرص على استمراره على اللحية وإطلاقها بشكل مبالغ فيه لتتناسب مع شخصيته الجديدة التي يستعد لتجسيدها بمسلسله الجديد "رحيم"، والمقرر أن يبدأ تصويره قريبًا.

يُذكر أن رامز جلال، كان قد حصد جائزة أفضل ممثل في استفتاء “نايل دراما” التابع لقطاع قنوات النيل المتخصصة ليحصل على جائزة نبيلة عبيد في الدراما، كما حصل على نفس الجائزة من الدير جيست وتم تكريمه أيضاً من المنتدى العربي للسلام في دورته الثالثة.
المزيد عن: ياسر جلال مسلسل رحيم لحية ياسر جلال رحيم الفنان ياسر جلال
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