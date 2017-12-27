ضبط 34 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 34 طن و500كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مسجله بوزارة الصحة خلال عدد من الحملات التي تمت على مصانع ومخازن تجميع وتعبئة الطعام بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الحوامدية .

وكلف اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض النجار المتلاعبين بصحة المواطنين وأحكام الرقابة على الأسواق.

وقال العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أن المواد الغذائية التي تم ضبطها عبارة عن مقرمشات وحلوى ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدنى كانت معده لبيعها للأطفال وزيوت طعام وخل صناعي وصلصة ومكسبات طعم ومن شأنها تعريض حياه المواطنين للخطر .

وأشار مدير مباحث التموين أنه تم تحرير 4 محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الحملات .