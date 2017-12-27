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لايف مباشر قناة " dmc "

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:11 م
لايف مباشر قناة dmc
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة

 "dmc" لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.


و" dmc " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة


والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

قناة dmc تردد: 11449 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

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