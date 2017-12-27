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"النقض" تلغي أحكام سجن محاميي مطاي في "إهانة القضاء"

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:08 م
النقض تلغي أحكام سجن محاميي مطاي في إهانة القضاء
محكمة النقض - أرشيفية
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طارق حافظ
 

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء، وقررت المحكمة إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

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