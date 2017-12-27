"دفاع البرلمان" عن إهداء جزيرة سواكن لتركيا: "البشير أداة للتخريب في المنطقة"

علق اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الخرطوم بأن السودان خصصت جزيرة سواكن الكائنة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا لتتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها في تصريح خاص لـ"الفجر" قائلا:"يثير العديد من التساؤلات".

وقال كدواني، إن تلك الخطوة ما هي إلا لاستمرار المضايقات على مصر من قبل النظام السوداني بقيادة الرئيس عمر البشير والنظام التركي، مُؤكدًا أن البشير جعل من نفسه مؤخرًا أداة يتم توظيفها للتخريب في الدول العربية وتقسيمها لدويلات وخاصة بعد إهداء جزيرة سواكن لتركيا.

كما أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه في ظل الأزمات التي تواجها المنطقة ومحاربتها للإرهاب تقوم القيادة السياسية بالخرطوم بانتهاج إستراتيجيات تستهدف زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط، مذكرًا أن السودان انضمت لقائمة التحالفات الهدامة والتي ضمت كل من "تركيا وقطر وإيران".

