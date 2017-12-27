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ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية في حملة بالجيزة

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:05 م
ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية في حملة بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، مواقف الأقاليم العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 6774 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط 2687 مخالفات متنوعة، 2140 مخالفات نموذج 125، 1885 إنتظار خاطئ، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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