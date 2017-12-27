بدء عمليات الإجلاء الطبي في الغوطة الشرقية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء أن عمال الإغاثة الإنسانية بدأوا عمليات الإجلاء الطبي الطارئة في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، بعد أشهر من الانتظار تُوفي خلالها 16 شخصًا على الأقل.





وكتب الصليب الأحمر على حسابه الرسمي على "تويتر": "هذا المساء، بدأ الهلال الأحمر السوري وفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجلاء الحالات الطبية الحرجة من الغوطة الشرقية إلى دمشق".





ومن مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، تمكن أربعة مرضى – ثلاثى أطفال ورجل – من مغادرة دوما لينضموا إلى دمشق، في حين يتعين إجلاء 29 مريضًا في الإجمالي في الساعات أو الأيام المقبلة.



