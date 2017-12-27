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خبير شئون أفريقية: مصر تؤسس لحلحلة أزمة سد النهضة سياسيا (فيديو)

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 12:00 م
خبير شئون أفريقية: مصر تؤسس لحلحلة أزمة سد النهضة سياسيا (فيديو)
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ندى محمد
 
أكد رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لإثيوبيا في الوقت الحالي مهمة للغاية، حيث أنها تتعلق بالملف الأبرز في العلاقات المصرية الاثيوبية والخاص بسد النهضة والأمن المائي، مشيرا إلى أنه لا يجب حصر العلاقات بين مصر ودول افريقيا في الماء فقط وهو ما يظهر من الترتيب لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى مصر في يناير.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن المقترح المصري بدخول البنك الدولي كطرف ثالث في مفاوضات سد النهضة يعكس الرؤية المصرية لحلحلة هذه الأزمة وفق القيم المتعارف عليها دوليا وكذلك اهمية البعد السياسي في هذه القضية، متابعا ان تدخل القيادات السياسية يحل الإشكاليات الفنية وهو ما حدث في البداية من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث.

كما أشار إلى أن البنك الدولي يمتلك العديد من خبراء المياه والمختصين الذين يمكنهم التعامل بحرفية مع هذه الدول ولديها مبادئ أهمها عدم إحداث الضرر لأي دولة عند تنمية الأخرى.
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