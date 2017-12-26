أخرهم محمد منير.. أبرز حالات الزواج العرفي في الوسط الفني

تعد أخبار الفنانين من أكثر الأخبار تتداولًا بين الجمهور، وخصوصًا ما يخص حياتهم الشخصية، فعلى الرغم من حرص عدد كبير من نجوم الفن على إخفاء حياتهم الشخصية عن الإعلام، تظل هي الشغل الشاغل للجمهور، وهذا ما يسمى بضريبة الشهر، ففي الآونة الأخيرة تتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد عرفي للفنان محمد منير والفنانة الشابة مي حسن، وهو ما أحدث جدلًا كبيرًا، وفي التقرير التالي نعرض أبرز حالات الزواج العرفي في الوسط الفني.

محمد منير ومي حسن

تتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعقد قران عرفي بين الفنان محمد منير والفنانة مي حسن، مما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع "السوشيال ميديا"، وعلى الرغم من إنكارهما لهذا العقد، واتهامه بالتزوير، ظهرت عدد من الصور الأخرى التي جمعت بينهما داخل شقة منير وأخرى تجمع "مي" معه أبن شقيقة الكينج في احتفالات الكريسماس مما أعتبره الجمهور تأكيدًا على خبر الزواج العرفي.









زينة وأحمد عز

وفي الفترة الأخيرة رفعت الفنانة زينة قضية النسب الأشهر في الوسط الفني على الفنان أحمد عز، لتطالبه بالاعتراف بوالديه عز الدين وزين الدين، مدعية زواجهما السري، كما قضت المحكمة لصالحها وألزمته بالطفلين.





أحمد وأنغام

وبعدما انتشرت قضية نسبه من أولاد الفنانة زينة مما دفع زينة لنشر قسيمة الجواز وإعترافها بأن "عز" تزوج منه ومن أنغام في السر مما أضطر أنغام للاعتراف بالزواج منه بعد سنوات من الانفصال، وذلك على الرغم من الإنكار شديد من الطرفين.









دينا وحسام أبو الفتوح

لم تعلن الراقصة دينا خبر زواجها من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، إلا بعد فضيحة كبرى فبعد أن قررا إخفاء خبر زواجهما، فوجئت دينا بانتشار فيديو فاضح لهما، الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها والتأكيد أنها تزوجت منه، إلا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تخفي فيها دينا خبر زواجها، فقد أخفت من قبل أيضا زواجها من شاب من خارج الوسط الفني، ولم تعترف به إلا بعد تسرب صورة من عقد الزواج.









شيرين عبد الوهاب ومدحت خميس

انكشف أمر الزواج السري للفنانة شيرين عبد الوهاب عندما ذهبت إلى قسم شرطة الخليفة لاستخراج بطاقة إثبات شخصية، وذكرت أنها آنسة على الرغم من زواجها السري في بداية مشوارها الفني من الموزع الموسيقي مدحت خميس، وعند اكتشاف أمرها في واقعة التزوير قالت إنها كانت تريد أن تفعل ذلك لضرورة فنية.





سهير رمزي وفاروق الفيشاوي

اعترف الفنان فاروق الفيشاوي بزواجه من الفنانة سهير رمزي والذي دام لعدة شهور، وذلك بعد فترة كبيرة من الإنكار.









نبيلة عبيد

اعترفت الفنانة نبيلة عبيد بزواجها السري من الدكتور أسامة الباز، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، بل وصفت هذه الزيجة بالأفضل، مؤكدة أنها عاشت معه أجمل أيام حياتها، لكنهما قررا إخفاء خبر زواجهما احترامًا لظروف عمله ووضعه السياسي، وكشفت أن زواجهما استمر تسع سنوات.









نسرين إمام وتامر مرسي

قررت نسرين إمام أن يكون زواجها سريًا أيضًا من المنتج تامر مرسي، ولم تعلنه إلا بعد إنجاب طفلها الأول سليم، مؤكدة أنها فعلت ذلك لرغبتها في الحفاظ على حياتها الخاصة, الغريب أن نسرين أخفت أيضا خبر طلاقها من تامر ولم تعلنه إلا بعد مرور ستة أشهر على انفصالهما، وبعد عودة طليقها إلى زوجته الأولى.





سعد الصغير وشمس

نشرت الراقصة شمس عقد زواج عرفي بينها وبين الفنان سعد الصغير وذلك ردًا على إصرار "سعد" على نفي أي علاقة تجمع بينهما، خاصة بعد وجود خلافات كبيرة بينهما، وأطل الفنان الشعبي على شاشة التلفزيون في أحد البرامج معلنًا أنه أخفى الزواج خوفا على مشاعر زوجته الأولى وأم أبنائه، فيما اتهمته شمس بأنه أجبرها على الإجهاض رغما عنها، مما عرضها لأضرار بالغة في الرحم.





سمية الخشاب ومدحت صالح

أعلن الفنان مدحت صالح في أحد البرامج التلفزيونية، أنه تزوج عرفي من الفنانة سمية الخشاب لمدة عامين، ولم تنفي "سمية" أمر الزواج كعادتها في نفي الشائعات.





إلهام شاهين

تزوجت الفنانة إلهام شاهين من عزت قدورة في السر ولم تفصح عن ذلك الزواج إلا بعدما اشتدت الخلافات بينهما وهددها بالقتل، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتزوج فيها بالسر بل تزوجت أيضًا بنفس الطريقة من المنتج عادل حسني الذي أنتج لها العديد من أعمالها.





شريهان وعلاء الخواجة

تزوجت الفنانة شريهان، سرًا من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة الذي كان متزوج من إسعاد يونس، وعاشت الزوجتان في السر لفترة ليست قصيرة إلى أن تم إعلان الزواج أمام الجميع، خاصة عندما أنجبت شريهان ابنتها "لؤلؤة" قبل أن تتعرض لأزمة صحية عنيفة.









يسرا وخالد سليم

تردد العديد من الأخبار حول زواج الفنانة يسرا سرًا من رجل الأعمال خالد سليم ابن الراحل صالح سليم رئيس النادي، ذلك بعد رفض "صالح" زواج نجله من فنانة، خوفًا على حساسية منصبه، ما أبقى الزواج سريا حتى توفي صالح، فجاء اسم يسرا في نعي إحدى الصحف لوفاته، بصفتها زوجة ابن الراحل، وهو ما أثار علامات استفهام عديدة وقتها، لم تفسرّها يسرا لأحد، واكتفت بالنفي أن يكون زواجها سريا، وقالت إنه كان على نور بين العائلتين.



