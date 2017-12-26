مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم صن داونز عن الزمالك في يناير

أكد نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري السابق ووكيل اللاعبين الحالي، أن مفاوضات الزمالك مع لاعب صان داونز الجنوب إفريقي، خاما بيليات، تتم بشكل جدي في الوقت الحالي.

وقال السيد في تصريحات إعلامية على فضائية ltc خلال برنامج الغندور والجمهور: " بليات يرغب في التواجد بنادي الزمالك لأنه يعرف قيمته جيداً والكرة في ملعب إدارة الزمالك حالياً".

وكان الزمالك حقق فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري العام.