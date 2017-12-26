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دبش: لا أتعاطى منشطات.. وما يحدث معي بسبب أني ألعب لبتروجت وليس للأهلي أو الزمالك

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:53 م
دبش: لا أتعاطى منشطات.. وما يحدث معي بسبب أني ألعب لبتروجت وليس للأهلي أو الزمالك
محمد دبش
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علي ش
 

أكد محمد دبش لاعب نادي بتروجت، أنه حزين للغاية مما يخرج في الإعلام واتهامه بتعاطي المنشطات.

 

وقال دبش في تصريحات إعلامية على فضائية ltc خلال برنامج "الغندور والجمهور": " أعيب على الإعلام وعلى الحاج محمد الشامي أن يخرج هذه التصريحات للإعلام قبل التأكد منها ، مشيرا إلى أن الحقيقة هو أني أتعاطى أدوية تحتوي على هذه المواد ولكنها أدوية طبية".

 

وأضاف لاعب بتروجت: " العينة الإيجابية لا تعني أني أتعاطى منشطات ولكن التحليل هو الذي يثبت هذا الأمر، فكيف أتعاطى منشطات وأدمر مستقبلي بيدي، ولو كان هذا الأمر للاعب في الأهلي أو الزمالك لن يستطيع أحد أن يخرجة للإعلام قبل أن يتأكد".

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