"منصور كامل": هناك تعنت إثيوبي فى ملف سد النهضة

قال الكاتب الصحفي والمتخصص في شئون مجلس الوزراء، منصور كامل، إن أي مفاوضات تُجريها مصر حاليًا مع الجانب الإثيوبي لا تصل إلى اعتراف إثيوبيا بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، والبالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا، غير مجدية.



وأضاف "منصور كامل"، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "تن"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان عبد الباقي، أن مصر لجأت لكافة السبل الدبلوماسية الممكنة لإقناع إثيوبيا بالتفاوض، مشيرًا إلى أن هناك تعنتًا إثيوبييًا في الاستمرار لبناء السد، وتجاهل المطالب المصرية.

