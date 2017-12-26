غدًا.. "المواد البترولية" تناقش مشكلات أصحاب المستودعات

تعقد الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسام عرفات اجتماعا موسعا، غدا الأربعاء بمقر الاتحاد.





ويناقش الاجتماع آخر المستجدات والمشكلات لأصحاب المستودعات ومحطات البترول، كما يناقش الاتفاقية الموقعة بين الشعبة ومصلحة الضرائب.





كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في نوفمبر الماضي إن رفع تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابي يعطي انطباعات جيدة عن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه في ضوء المعطيات الحالية، ليس هناك ضرورة لرفع الدعم عن الوقود الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تراقب عن كثب أسعار النفط العالمية.





وتابع: أن هناك توقعات باستقرار أسعار النفط العالمية، والحكومة مدرجة سعر برميل البترول عند 55 دولارا في حين أنه ارتفع مؤخرًا إلى 65 دولارا، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بعجز معين في الموازنة.