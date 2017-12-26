سميرة سعيد: "شجرة السلام" تمثل حوارا للأديان الثلاثة

غنية "شجرة السلام" والتي قدمتها عام 1991، في الفاتيكان أمام البابا يوحنا، من أكثر الأغاني التي تحبها، حيث أنها بمثابة تحاور للأديان.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "CBC"، أنها قامت بغنائها وقتما كان شيخ الأزهر الر احل سيد طنطاوي هناك في الفاتيكان، مشيرة إلى أن الأغنية جمعت بينها ومطربة ايطالية مسيحية وآخرى يهودية.





وتابعت قائلة: "هذه الأغنية كانت بمثابة اعتراف بأديان ومعتقدات بعضنا البعض، وقدمتها باللغة الانجليزية، و زمان كنا نتقبل الاخر بعكس الوقت الحالى، واتمنى عودة حوار الأديان".