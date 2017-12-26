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نجاة شخص بعد أن دهسه قطاران فى المانيا

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:38 م
نجاة شخص بعد أن دهسه قطاران فى المانيا
ارشيفية
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وكالات
 
ذكرت صحيفة "سودويتش تسايتونج" اليوم الثلاثاء، أن قطارين دهسا شخص بعد وقوعه على السكة الحديدية في مدينة ميونخ، وأصيب الرجل بجروح خطيرة ولكنه لم يمت.

وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 24 عاما كان فى حالة سكر، يوم السبت الماضي، حيث وقع على السكة الحديدية وأن سائقي القطارات الكهربائية لم يلاحظوه.

وبعد مرور بعض الوقت، عثر عليه شخصان كانا بالقرب من المحطة، حيث قاما باستدعاء الإسعاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل فقد بعضا من أطرافه نتيجة الحادثة.
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