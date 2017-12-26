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جوجل تخطط لافتتاح متاجر مستقلة في الهند لبيع هواتف بكسل

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:31 م
جوجل تخطط لافتتاح متاجر مستقلة في الهند لبيع هواتف بكسل
هواتف بكسل - أرشيفية
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تخطط شركة جوجل لافتتاح متاجر مستقلة كاملة في الهند وذلك لتنشيط مبيعات هواتفها الذكية بكسل وأجهزة أخرى.

وليس من الغريب أن تتجه جوجل بهاتفها الرائد باهظ الثمن إلى الهند، لأن حجم البلد كافي لتحقيق مبيعات جيدة حيث لديها 1.2 مليار مستخدم للهواتف المحمولة بأنواعها الذكية والتقليدية.

وتسيطر سامسونج حاليًا على سوق الهند تليها الشركات الصينية مثل شاومي و أوبو وفيفو.

وإن لم تنجح جوجل بإقناع عدد كافي من المستخدمين في الهند باقتناء هواتف بكسل، فإنها ستنجح على الأقل بإقناعهم شراء أجهزتها الأخرى مثل المساعد المنزلي Google Home وقطعة كروم كاست ونظارات الواقع الافتراضي Daydream View و حواسب بكسل.

من المتوقع إطلاق أول متجر لها في أواخر السنة المقبلة وبحسب بعض المصادر فإن جوجل وظفت لديها أحد المدراء الكبار من آبل له علاقة بإطلاق المتاجر.

ويشار إلى أن جوجل تعاقد في 2013 مع مجموعة هندية وافتتحت 50 منفذ بيع يدعى AndroidLand خلال 18 شهر وكانت تبيع الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد من مختلف الشركات مثل سوني و لينوفو و HTC.
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