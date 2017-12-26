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عملة المكسيك تتهاوى لأدنى مستوى في 10 أشهر

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:32 م
عملة المكسيك تتهاوى لأدنى مستوى في 10 أشهر
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وكالات
 
انخفضت العملة المحلية في المكسيك "البيزو" لأدنى مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم محاولات البنك المركزي ووسط حالة عدم اليقين بشأن الحالة الاقتصادية في البلاد.
 
وقام البنك المركزي المكسيكي اليوم الثلاثاء، ببيع مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار في سوق العملات الأجنبية.
 
وتراجع البيزو المكسيكي أمام الدولار بنحو 0.7% لتصعد العملة الأمريكية إلى 19.8856 دولار، في تمام الساعة 8:31 مساءً بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ تعاملات فبراير الماضي.
 
وتأتي خسائر العملة المكسيكية بسبب مخاوف تتعلق بمعدلات التضخم في البلاد والتأثير المحتمل لتخفيض الضرائب بالولايات المتحدة على المكسيك.
 
وفي بداية الشهر الجاري، أكد محافظ بنك المكسيك الجديد "أليخاندرو دياز دي ليون" أن قانون الإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة قد يضر بالعملة المحلية للبلاد.
 
ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانون الضرائب بالولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. 
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