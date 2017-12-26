ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاري كين يتحدث عن أمنيته في 2018

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:30 م
هاري كين يتحدث عن أمنيته في 2018
كين
طباعة
 

أبدى مهاجم نادي ​توتنهام هوتسبير​ الإنجليزي ​هاري كين، سعادته بقيادة فريقه لفوز جديد وتحطيم رقم الهداف ​آلان شيرير​ في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى التفوق على الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ بإنهاء العام بـ54 هدفاً، مؤكدا أنه يريد مواصلة التألق في الفترة المقبلة.

 

وقال كين لشبكة BBC بعد انتهاء المباراة أمام ​ساوثهامتون​: "رائع أن  تتم مقارنتي بميسي وشيرير، هذه هي روعة اللعبة، أن أسجل ثلاثية أخرى طريقة رائعة لإنهاء العام، أنا أطمح للتحسن في كل عام، هذا ما قمت به في مسيرتي وسأستمر بالقيام بالأمر".

 

وعن المباراة قال كاين: "الأمر المؤسف الوحيد هو أننا تلقينا هدفين، لكننا سجلنا خمسة أهداف وأنهينا العام بشكل إيجابي، أتمنى أن يكون العام 2018 أفضل".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تؤيد عودة حسام غالي لصفوف منتخب مصر قبل كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
إنبي
-
x
14:45
-
النصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الرجاء
كأس إيطاليا
ميلان
-
x
21:45
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
16:50
-
الشباب
القادسية
-
x
تأجلت
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
المغرب التطواني
-
x
16:00
-
إتحاد طنجة
شباب الريف الحسيمي
-
x
16:00
-
الكوكب المراكشي
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الرجاء الرياضي
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
سريع وادي زم
-
x
17:00
-
شباب أطلس خنيفرة
الجيش الملكي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
-
x
15:00
-
النادي البنزرتي
الترجي الرياضي
-
x
17:00
-
اولمبيك مدنين
الاتحاد المنستيري
-
x
17:00
-
النادي الصفاقسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/27/2017 1:16:08 AM