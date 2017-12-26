هاري كين يتحدث عن أمنيته في 2018

أبدى مهاجم نادي ​توتنهام هوتسبير​ الإنجليزي ​هاري كين، سعادته بقيادة فريقه لفوز جديد وتحطيم رقم الهداف ​آلان شيرير​ في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى التفوق على الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ بإنهاء العام بـ54 هدفاً، مؤكدا أنه يريد مواصلة التألق في الفترة المقبلة.

وقال كين لشبكة BBC بعد انتهاء المباراة أمام ​ساوثهامتون​: "رائع أن تتم مقارنتي بميسي وشيرير، هذه هي روعة اللعبة، أن أسجل ثلاثية أخرى طريقة رائعة لإنهاء العام، أنا أطمح للتحسن في كل عام، هذا ما قمت به في مسيرتي وسأستمر بالقيام بالأمر".

وعن المباراة قال كاين: "الأمر المؤسف الوحيد هو أننا تلقينا هدفين، لكننا سجلنا خمسة أهداف وأنهينا العام بشكل إيجابي، أتمنى أن يكون العام 2018 أفضل".