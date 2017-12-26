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"درويش": شقق سكنية لمن يثبت استحقاقه لها من قاطني المناطق الخطرة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:26 م
درويش: شقق سكنية لمن يثبت استحقاقه لها من قاطني المناطق الخطرة
أحمد عادل درويش
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إن محافظة القاهرة ستقوم بعمل تحريات ومراجعة لقاطني عين الحياة فى منطقة عين الصيرة، تمهيدا لنقلهم حي الأسمرات.

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه"مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بدراسة وفحص قاطنى عين الحياة بكل دقة للوصول لنتيجة.

وتابع نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أنه يتم فحص كل حالة على حدة ومن يثبت استحقاقة من قاطنى المناطق الخطرة يحصل على شقة سكنية.
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