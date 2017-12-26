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رئيس البورصة: تفعيل آلية صانع السوق قريبًاً

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:44 ص
رئيس البورصة: تفعيل آلية صانع السوق قريبًاً
رئيس البورصة - أرشيفية
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محمد عصام
 

اكد  محمد فريد رئيس البورصة اليوم الثلاثاء، أن البورصة تسعي لتطبيق آلية صانع السوق بالبورصة المصرية علي جميع الأوراق المالية وليس علي وثائق صندوق المؤشر egx30.

وتسمح آلية صانع السوق لشركات السمسرة بالتعامل علي الأوراق الماليه، حيث تقوم  بتوفير السيولة علي الورقة المالية.

وقال فريد خلال تصريحات صحفية في مؤتمر" حصاد البورصه2017"، إن آلية صانع السوق لم يتم تفعيلها منذ 2007 رغم صدور القانون المنظم لها، مضيفا أن مجلس ادارة البورصة ألتقي مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وعدد كبير من شركات السمسره لبدء تفعيلها.
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