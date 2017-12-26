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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2017 في بنك HSBC

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:47 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-12-2017 في بنك HSBC
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادى
 
سجل سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء 26-12-2017، نحو 17.79جنيها للشراء، 17.89جنيها للبيع، في بنك "إتش إس بي سي".

 

وبلغت العملة الخضراء، 17.77 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 

وكان البنك المركزي المصري، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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