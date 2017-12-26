مدرب منتخب الناشئين الأسبق: الحضري حارس مصر في المونديال

قال الدكتور جمال محمد علي، المدير الفني الأسبق لمنتخب الناشئين، إن أحمد فتحي أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي، وأن محمد عواد أفضل حارس.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عصام الحضري هو حارس مصر في كأس العالم، وأن محمد نجيب أفضل مدافع".

وأكمل: " عمر السعيد من أفضل المهاجمين في مصر، ولابد من عودة حسام غالي للمنتخب الوطني، وأن يحترف محمود كهربا في أوروبا".