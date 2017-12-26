سميرة سعيد تتصدر "تويتر" بعد حلقتها مع "صاحبة السعادة" (صور)

أطلّت الديفا المغربية سميرة سعيد، على جمهورها ومحبّيها في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة"، في ضيافة الإعلامية إسعاد يونس، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالسنة الجديدة.





وتصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر هاشتاج سميرة سعيد، "الترند"، عبر موقع "تويتر"، وتحدثت سميرة سعيد، عن العديد من المواضيع الفنية والشخصية خصّت بها قناة CBC المصرية التي سعت لاستقبال العام الجديد مع الديفا.





على صعيد آخر، تحيي سميرة سعيد، حفل ليلة رأسة السنة في فندق الكمبنسكي في القاهرة حيث تقدّم باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة.