فرقاطة بريطانية تراقب سفينة حربية روسية في بحر الشمال

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن فرقاطة تابعة للبحرية البريطانية رافقت سفينة حربية روسية كانت تقترب من المياه الإقليمية في يوم عيد الميلاد.





وأوضحت وزارة الدفاع أن "اتش ام اس سانت ألبانز" تم إرسالها يوم السبت بالقرب من الفرقاطة الروسية "أدميرال جورشكوف" في بحر الشمال من أجل "مراقبة نشاطها في مناطق ذات مصلحة وطنية"، ومن المفترض أن تعود الثلاثاء إلى ميناء بورتسموث.





وعقب ذلك، صرح وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون: "لن أتردد في الدفاع عن مياهنا الإقليمية ولن أتسامح مع أي شكل من أشكال العدوان".





وأضاف: "بريطانيا لن تسمح أبدًا بتخويفهها عندما يتعلق الأمر بحماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا الوطنية".







