ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فرقاطة بريطانية تراقب سفينة حربية روسية في بحر الشمال

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:46 ص
فرقاطة بريطانية تراقب سفينة حربية روسية في بحر الشمال
فرقاطة بريطانية تراقب سفينة روسية - أرشيفية
طباعة
ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن فرقاطة تابعة للبحرية البريطانية رافقت سفينة حربية روسية كانت تقترب من المياه الإقليمية في يوم عيد الميلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "اتش ام اس سانت ألبانز" تم إرسالها يوم السبت بالقرب من الفرقاطة الروسية "أدميرال جورشكوف" في بحر الشمال من أجل "مراقبة نشاطها في مناطق ذات مصلحة وطنية"، ومن المفترض أن تعود الثلاثاء إلى ميناء بورتسموث.

وعقب ذلك، صرح وزير الدفاع البريطاني، جافين ويليامسون: "لن أتردد في الدفاع عن مياهنا الإقليمية ولن أتسامح مع أي شكل من أشكال العدوان".

وأضاف: "بريطانيا لن تسمح أبدًا بتخويفهها عندما يتعلق الأمر بحماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا الوطنية".


المزيد عن: وزير الدفاع البريطاني فرقاطة سفينة روسية روسيا جافين ويليامسون بريطانيا بحر الشمال البحرية البريطانية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
خليجي 23 - الكويت
اليمن
-
x
16:30
-
البحرين
العراق
-
x
19:00
-
قطر
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
فيورنتينا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
14:30
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
17:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
بورنموث
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
19:30
-
سوانزي سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/26/2017 11:56:03 AM