إصابة 3 عمال بناء إثر انهيار سقف عقار تحت الإنشاء بالبحيرة

أصيب 3 عمال بناء إثر انهيار سقف عقار تحت الإنشاء بالطريق الدولي الرافدين، بعزبة الكركون التابعة للوحدة المحلية لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير امن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بقرية الكركون بانهيار سقف منزل تحت الإنشاء.



على الفور انتقل الرائد محمود هندي، رئيس مباحث كفرالدوار، والحماية المدنية برئاسة العميد جمال ياسين، وتبين انهيار سقف منزل تحت الإنشاء وتم نقل 3 من العمال مصابين إلى مستشفى كفر الدوار وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.