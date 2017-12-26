حريق بوحدة سكنية في نجع حمادي

تحاول الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إخماد حريق نشب بوحدة سكنية بمنطقة الساحل بنجع حمادي.



وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة إن الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة الساحل، ملك فوزي عاطف، 43 عامًا، يعمل ببنك القاهرة، وذلك بسبب مصدر حريق مجهول.



تم تحرير المحضر اللازم، وجاري البحث عن مصابين.

