أفغانستان: مقتل 5 في كمين لطالبان وسط البلاد

لقي خمسة أشخاص، حتفهم بعد إطلاق مسلحين من حركة طالبان النار عليهم في إقليم غزني وسط البلاد.

وقال العضو بمجلس الإقليم ناصر أحمد فقيري، إن "مسلحين من طالبان أوقفوا سيارة ركاب في قرية أروزو التابعة لمركز الإقليم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية".

وأضاف أن "المسلحين أنزلوا الركاب وأطلقوا النار عليهم ما أسفر عن مقتلهم".

وأشار إلى أنه "لم تُعرف بعد هويات القتلى".

وأعلن المتحدث باسم طالبان قارئ يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال إن "القتلى الخمسة جنود".

وتقيم حركة طالبان نقاط تفتيش غير قانونية في أنحاء البلاد، وتعترض وتفتش الحافلات، والمركبات الخاصة بحثاً عن الموظفين الحكوميين، وأفراد القوات الأمنية، وموظفي المنظمات الدولية.

واختطف المسلحون مئات المسافرين وصفوا العشرات في العامين الماضيين، في تكتيك يهدف إلى ترويع الحكومة وحلفائها.