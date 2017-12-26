يلا شوت شاهد بث مباشر لجميع مباريات اليوم الثلاثاء 26-12-2017 على yalla shoot
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:40 ص
الفجر الرياضي
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