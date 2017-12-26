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سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 26/12/2017 في قنا

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:41 ص
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 26/12/2017 في قنا
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الثلاثاء بقنا، ثباتًا عقب تراجع سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.

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