ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غرق سائق سيارة كسح مياه داخل بئر صرف بكفر الدوار

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:41 ص
غرق سائق سيارة كسح مياه داخل بئر صرف بكفر الدوار
طباعة
إسلام أمين
 
لقى سائق سيارة كسح مياه أمطار مصرعه غرقا داخل بئر صرف صحي بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير امن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بوصول قسم شرطة كفرالدوار، إخطار من الوحدة المحلية، بسقوط سائق سيارة كسح مياه الأمطار داخل بيارة صرف صحي.

على الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية، رئيس مباحث كفرالدوار الدوار، وبالفحص تبين أثناء قيام "عبد الحميد م.خ" سائق سيارة كسح المياه التابعة للوحدة المحلية زلت قدمها وسقط داخل البيارة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
المزيد عن: البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع نشاط سياحيا بعد عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
خليجي 23 - الكويت
اليمن
-
x
16:30
-
البحرين
العراق
-
x
19:00
-
قطر
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
فيورنتينا
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
14:30
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
17:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
ستوك سيتي
بورنموث
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
19:30
-
سوانزي سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/26/2017 11:56:04 AM