غرق سائق سيارة كسح مياه داخل بئر صرف بكفر الدوار

لقى سائق سيارة كسح مياه أمطار مصرعه غرقا داخل بئر صرف صحي بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير امن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بوصول قسم شرطة كفرالدوار، إخطار من الوحدة المحلية، بسقوط سائق سيارة كسح مياه الأمطار داخل بيارة صرف صحي.



على الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية، رئيس مباحث كفرالدوار الدوار، وبالفحص تبين أثناء قيام "عبد الحميد م.خ" سائق سيارة كسح المياه التابعة للوحدة المحلية زلت قدمها وسقط داخل البيارة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

