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مدرب دجلة: احترمنا الأهلي فحصلنا على نقطة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:38 ص
مدرب دجلة: احترمنا الأهلي فحصلنا على نقطة
الأهلي ودجلة
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الفجر الرياضي
 

قال أحمد حمودة، المدرب العام بنادي وادي دجلة، إن النادي الأهلي فريق كبير وله احترامه، رغم الغيابات التي عانى منها خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الـ15 من الدوري.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "درسنا الأهلي بشكل جيد قبل المباراة واحترامنا قدراته رغم الغيابات".

 

وأوضح: "النتائج لم تساعد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق، لكن الآن نجحنا في الحصول على 7 نقاط من 3 مباريات في الدوري".

 

وأكمل: "التعادل مع الأهلي منح اللاعبين ثقة كبيرة، خصوصا أن دجلة يضم لاعبين مميزين ولديهم إمكانيات جيدة، وأيضا اللاعبين نجحوا في تنفيذ فكر طارق العشري، المدير الفني".

المزيد عن: وادي دجلة دجلة الدوري المصري الدوري الأهلي
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