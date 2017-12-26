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مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع فيجل

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:36 ص
مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع فيجل
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الفجر الرياضي
 
وضع نادي مانشستر سيتي نصب عينيه على التعاقد مع فيغل لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أنه على الرغم من تقديم مانشستر سيتي مستوي جيد هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني الإسباني جوارديولا إلا أنه لن يتوقف عن تعزيز صفوفه .


واشارت الصحيفة إلى أن فيغل مرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتي يونيو 2021، كما أن عملية انتقاله للسيتي لن تكن سهلة على الإطلاق بسبب تمسك فريقه الألماني ببقائه.

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