مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع فيجل

وضع نادي مانشستر سيتي نصب عينيه على التعاقد مع فيغل لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أنه على الرغم من تقديم مانشستر سيتي مستوي جيد هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني الإسباني جوارديولا إلا أنه لن يتوقف عن تعزيز صفوفه .







