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أبا الخيل: توطين 12 نشاطاً في منطقة الحدود الشمالية

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:34 ص
أبا الخيل: توطين 12 نشاطاً في منطقة الحدود الشمالية
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الفجر السعودي
 
أفصح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ عن توطين 12 نشاطاً في منطقة الحدود الشمالية، مبيناً أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان لتوطين الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين للراغبين في العمل الريادي الحر.

وأوضح أبا الخيل؛ أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ستعمل على إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه"، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة "وصول" ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة "قُرَة". حسب صحيفة "سبق"

يشارك إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التوطين الموجّه بالمنطقة كل من: وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز بناء للأسر المنتجة "جنى".

وتخدم مبادرة "جنى" توطين العربات المتنقلة، سعياً إلى إيجاد فرص عمل ذاتية جاذبة لريادة الأعمال في مجال العربات المتنقلة، وذلك من خلال قصر العمل بالعربات المتنقلة على السعوديين والسعوديات فقط.

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قد وقّع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ في مقر الإمارة بمدينة عرعر أخيراً، مذكرة تفاهم، لإطلاق برنامج التوطين الموجّه بالمنطقة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، من خلال توفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الباحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.


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