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نزونزي يفكر في الرحيل عن إشبيلية

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:33 ص
نزونزي يفكر في الرحيل عن إشبيلية
نزونزي
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الفجر الرياضي
 
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى تفكير ستيفن نزونزي لاعب وسط فريق إشبيلية في الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ذكر موقع الدون بالون أن نزونزي يفكر في الرحيل عن إشبيلية بعد خروجه من حسابات الفريق خلال الفترة الماضية حيث لم يجد اللاعب نفس الثقة التي حصل عليها مع خورخي سامبولي المدير الفني السابق تحت قيادة المدرب المقال في الساعات الماضية بيريزو.


وأضاف الموقع أن نزونزي في حالة استمرار معاملته بنفس الطريقة مع المدرب الجديد للفريق ستخذ قرار بالرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي والذي أعلن من قبل رغبته في التعاقد مع اللاعب.
 
 
 
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