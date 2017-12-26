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"أمير عسير" يسلّم 6 وحدات سكنية لمستفيدي "بر أبها"

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:31 ص
أمير عسير يسلّم 6 وحدات سكنية لمستفيدي بر أبها
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الفجر السعودي
 
أشاد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجهود جمعية البر الخيرية بأبها، وما تقوم به في سبيل مساعدة المحتاجين والوقوف معهم ومساعدتهم على مواجهة ظروفهم، وتذليل الصعاب للمستفيدين من أعمال الجمعية.

وأثنى أمير المنطقة على جهود أعضاء الجمعية، خلال تسليمه اليوم بمكتبه بالإمارة، مفاتيح 6 وحدات سكنية للمستفيدين من برنامج "مساكن" التي تُقَدمه الجمعية للأسر المحتاجة في منطقة عسير، بحضور أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس. حسب صحيفة "سبق"

من جهته، أوضح "ابن فحاس" أن الجمعية تقوم كل عام بتسليم عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة للسكن مدى الحياة؛ مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين فيما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية لخدمة المجتمع، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة؛ داعياً المحسنين والموسرين إلى المساهمة في تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة ودعمها للوصول إلى الهدف المنشود.


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