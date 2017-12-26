وكيل عمرو مرعي: لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب عن النجم الساحلي

قال شادي الهادي، وكيل عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، إن اللاعب يؤدي بشكل جيد مع فريقه في الدوري التونسي ولا توجد أي عروض لرحيله.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عمرو مرعي لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن فريق النجم".

وأردف: "حال تلقي عمرو أي عروض سواء من مصر أو من خارجها سيتم مناقشة الأمر مع إدارة النجم الساحلي لتحديد الموقف".