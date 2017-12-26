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وكيل عمرو مرعي: لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب عن النجم الساحلي

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:32 ص
وكيل عمرو مرعي: لم نتلق أي عروض رسمية لرحيل اللاعب عن النجم الساحلي
عمرو مرعي
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الفجر الرياضي
 

قال شادي الهادي، وكيل عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، إن اللاعب يؤدي بشكل جيد مع فريقه في الدوري التونسي ولا توجد أي عروض لرحيله.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عمرو مرعي لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن فريق النجم".

 

وأردف: "حال تلقي عمرو أي عروض سواء من مصر أو من خارجها سيتم مناقشة الأمر مع إدارة النجم الساحلي لتحديد الموقف".

المزيد عن: عمرو مرعي النجم الساحلي أخبار عمرو مرعي
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