غزة: توغل جديد لآليات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع

توغلت صباح اليوم الثلاثاء، عدة آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر لموقع صفا الفلسطيني، بأن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت مسافةً محدودةً في القطاع انطلاقاً من موقع النصب التذكاري شرق جباليا صوب الجنوب.

وأوضحت، أن الآليات شرعت في التجريف بمحاذاة السياج الفاصل، بدعم من طائرات استطلاع إسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها اليومي في المناطق الحدودية لقطاع غزة، لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في صيف 2014.