أسامة عرابي: نعاني من ضغط الدوري.. ولن يرحل أي لاعب أساسي

قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق طنطا، إنه تولى المسئولية الفنية لفريق طنطا قبل مواجهة الأهلي بـ6 أيام فقط، لافتا إلى أنه بحاجة للوقت من أجل تنفيذ فكره بشكل كامل مع طنطا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الفريق أدى في مباراة الأهلي بشكل جيد ونجح في الحصول على نقطة والخروج متعادلا".

وأوضح: "الأندية تعاني من ضغط مسابقة الدوري، لعبت مع الإنتاج والأهلي والداخلية في وقت قصير، في الموسم الماضي كان هناك فترات توقف كثيرة منتحت الأندية فرصة لتعديل أوضاعها".

وأكمل: "رفضنا رحيل أي لاعب في الانتقالات الشتوية يكون الجهاز الفني بحاجة له".

وأشار عرابي إلى أن إسلام الفار تعرض للإصابة قبل أن يتولى المسئولية الفنية، لافتا إلى أن اللاعب يتدرب بشكل جادي في الوقت الحالي وسيكون جاهز للمباريات المقبلة.