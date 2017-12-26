بعد قرار "الشورى" حول "الصندوق العقاري".. ما الخطوة المُقبلة؟

تزايدت التساؤلات عن أهمية قرار مجلس الشورى، اليوم، حول وضع صندوق التنمية العقارية، وهل تعد قرارات المجلس ملزمة؟ وما الخطوة التي تلي قرار المجلس؟





الإجابة عن هذه التساؤلات وردت في تصريح سابق لرئيس المجلس، خلال حوار أجرته معه "سبق"، كشف من خلاله عن الإجراءات التي تلي قرارات المجلس؛ مبيناً أن هناك فَرقاً بين القرار والتوصية من حيث القوة والإلزام، حيث أشار إلى أن مفهوم التوصيات هو ما تقدمه اللجان المتخصّصة أو الخاصّة بالمجلس عند عرض تقاريرها على المجلس بعد دراستها للموضوع المحال إليها، الذي يندرج ضمن اختصاصاتها، ومن ثَم يصوّت المجلس عليها بعد مناقشته تقرير اللجنة، فإذا حصلت على الأغلبية من أصوات الأعضاء، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس تُرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو يقرّر ما يُحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسَي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسيْن يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وفق صحيفة "سبق"





وكان مجلس الشورى، قد قرّر اليوم، إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم - إعادة الأمل (في الحد الجنوبي) من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، وطالب الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣ هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني، ودراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.







