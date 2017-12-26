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"القدوة": حماس أبلغت القيادة استعدادها وضع سلاح القسام تحت تصرفها‎

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 11:27 ص
القدوة: حماس أبلغت القيادة استعدادها وضع سلاح القسام تحت تصرفها‎
ناصر القدوة - أرشيفية
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رحاب منيعم
 
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، إن حماس أكدت استعدادها وضع سلاح كتائب القسام، تحت تصرف القيادة الفلسطينية.

وأكد القدوة ، على الإدارة الأمريكية، أن لا تجهر بتهديدها للدول المخالفة لها، خاصة بعد رفضهم نقل السفارة إلى القدس، موضحًا أن أمريكا لن تستطيع فعل أي شئ ضد الدول العربية مع توحد موقفهم من القدس، رغم انها تحاول التفرقة بينهم.

وأضاف القدوة، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس قانونا ملزما لكن له ثقل، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي من كل دولة تنقل سفارتها الى القدس ولو حتى وصل الأمر إلى قطع العلاقات معها.

وأوضح، أن الدول التي أيدت قرار ترامب ملتزمة بمعاهدات للانصياع لأوامر أمريكا، بسبب مصالحها معها، مثنيا الدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الرئيس الأمريكي.


كما إنتقد القدوة، منظومة القرار في الأمم المتحدة التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية لتصب في صالح الدول المنتصرة، منوها أن عقب موقف أمريكا من القدس فقدت أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام.

المزيد عن: كتائب القسام حماس القيادة الفلسطينية القدوة
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